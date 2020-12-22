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    Bursa'da yanan metruk ev çöktü

    Osmangazi ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Söndürülen ev yangının ardından yıkıldı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 05:30
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 05:35
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    Bursa'da yanan metruk ev çöktü

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi Doyuran Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

    Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Bursa'da yanan metruk ev çöktü İZLE

    YANGININ ARDINDAN ÇÖKTÜ

    Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

    Metruk ev, ekiplerin yangını söndürmesinin ardından çöktü.

    Bursa da yanan metruk ev çöktü #1

    Bursa da yanan metruk ev çöktü #2

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