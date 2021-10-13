Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, alevlerin arasından Türk bayrağını kurtaran itfaiye ekipleri bayrağı karşı binaya astı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Binanın 2’nci katında, evde kimse bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken durumu görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI ALEVLERİN ARASINDAN ALDI

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir itfaiye eri ise binanın 2’nci katında pencerede asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından aldı.

KARŞI BİNAYA ASTI

Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiye eri, bayrağı karşıda bulunan binanın penceresine astı. Binayı saran alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.