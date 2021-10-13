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    Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, alevlerin arasından Türk bayrağını kurtaran itfaiye ekipleri bayrağı karşı binaya astı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 03:12
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    Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

    Binanın 2’nci katında, evde kimse bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken durumu görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI ALEVLERİN ARASINDAN ALDI

    Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir itfaiye eri ise binanın 2’nci katında pencerede asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından aldı.

    Bursa da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı #1

    KARŞI BİNAYA ASTI

    Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiye eri, bayrağı karşıda bulunan binanın penceresine astı. Binayı saran alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

    Bursa da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı #2

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı #3

    Bursa da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı #4

    Bursa da yangına müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağını yanmaktan kurtardı #5

     

     

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