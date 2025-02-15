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DHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir yolu üzerindeki dinlenme tesisine girmeye çalışan otomobil, navigasyonun yönlendirdiği yola girmek için sürücüsünün manevra yaptığı sırada şarampole girip takla attı.

Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurtulurken diğer yolcu ise kafasına aldığı darbe sonucu hafif yaralandı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.