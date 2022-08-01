Yol kenarında bacağından yaralı olarak bulunan genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa bindirilmek istenen genç, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu” dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'taki yolun kenarında saat 02.00 sıralarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti.

‘Beyaz araçtan atıldı’ iddiası

Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya rastlamadı.

Görgü tanıkları da Musa Bozkurt'un beyaz bir araçtan yol kenarına atıldığını iddia etti.

Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi VİDEO



“Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu”

Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok.” dedi.

Güçlükle sakinleştirildi

Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Musa Bozkurt ambulansa bindirildi.

Zafer işareti yaparak ambulansa binen Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor

Tedavi altına alınan Bozkurt'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

DHA’nın haberine göre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.