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    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi

    Yol kenarında bacağından yaralı olarak bulunan genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa bindirilmek istenen genç, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu” dedi.
    • 01.08.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:39
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    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'taki yolun kenarında saat 02.00 sıralarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi,  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti.

    ‘Beyaz araçtan atıldı’ iddiası

    Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya rastlamadı.

    Görgü tanıkları da Musa Bozkurt'un beyaz bir araçtan yol kenarına atıldığını iddia etti.

    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi VİDEO

    “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu”

    Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok.” dedi.

    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi #1

    Güçlükle sakinleştirildi

    Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Musa Bozkurt ambulansa bindirildi.

    Zafer işareti yaparak ambulansa binen Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi #2

    Kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor

    Tedavi altına alınan Bozkurt'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi #3

    Bursa’da yaralı halde bulunan genç, güçlükle sakinleştirildi #4


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