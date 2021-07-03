Bursa'da yarım asırlık tarihi hastane yıkıldı

Riskli yapı olarak belirlenmesi nedeniyle yıkım kararı verilen, 50 yıllık tarihi Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi saniyeler içinde yerle bir oldu.

Bursa’da 125 yatak kapasitesi ile branş hastanesi olarak yapılan Zübeyde Hanım Doğum Evi, Bursa ilçeleri, Güney Marmara, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale’ye kadar yani Türkiye’nin her ilinden başvuruları kabul eden bir hastane olarak hizmet verdi.

Yıkılma anı saniye saniye kameralara yansırken, ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Bursa'da Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi yıkıldı VİDEO

BURSA'NIN YARISI BURADA DOĞDU

Bursalıların yarısının dünyaya gözünü açtığı hastane deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve riskli yapı raporu sebebiyle uzun bir süre önce boşaltılmıştı.

Birçok tarihe tanıklık etmiş olan doğum evi, yıkım ekiplerinin kepçe darbesiyle saniyeler içerisinde yıkıldı.



