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    Bursa'da yarım asırlık tarihi hastane yıkıldı

    Riskli yapı olarak belirlenmesi nedeniyle yıkım kararı verilen, 50 yıllık tarihi Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi saniyeler içinde yerle bir oldu.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 12:36
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    Bursa'da yarım asırlık tarihi hastane yıkıldı

    Bursa’da 125 yatak kapasitesi ile branş hastanesi olarak yapılan Zübeyde Hanım Doğum Evi, Bursa ilçeleri, Güney Marmara, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale’ye kadar yani Türkiye’nin her ilinden başvuruları kabul eden bir hastane olarak hizmet verdi.

    Yıkılma anı saniye saniye kameralara yansırken, ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

    Bursa'da Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi yıkıldı VİDEO

    BURSA'NIN YARISI BURADA DOĞDU

    Bursalıların yarısının dünyaya gözünü açtığı hastane deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve riskli yapı raporu sebebiyle uzun bir süre önce boşaltılmıştı.

    Birçok tarihe tanıklık etmiş olan doğum evi, yıkım ekiplerinin kepçe darbesiyle saniyeler içerisinde yıkıldı.

    Bursa da yarım asırlık tarihi hastane yıkıldı #1


    Bursa da yarım asırlık tarihi hastane yıkıldı #2

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