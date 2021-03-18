Bursa'da sokak ortasında, yaram saat içinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan madde bağımlısı genç, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İdris D, İntizam Mahallesi Kanara Sokak üzerinde arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.’den olumsuz cevap alınca, yanında bulunan bıçakla Koray B.’yi hafif yaraladı. Olay yerinden kaçan İdris D., Mudanya Caddesi üzerinde bulunan bir benzinliğe kadar koştu.

TAKSİ MÜŞTERİSİNİ DE BIÇAKLADI

Zanlı, benzinlikte durdurduğu ticari taksiye binmek istedi. Takside bulunan yolcu Ümit P. ve taksi şoförü buna karşı çıktı. Kızan İdris D, Ümit P.’yi göğsünden ağır yaralayıp uzaklaştı.

Bursa'da yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan madde bağımlısı yakalandı-Video

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE SALDIRDI

Kültürpark’ta güvenlik görevlisi Abdullah Y.’nin müdahale etmesine sinirlenen İdris D., güvenlik görevlisini de göğsünden bıçakladı.

VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Buradan hızla ayrılan saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

"HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM, SANA NE"

Zanlı genç, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne" diye cevap verdi.

Soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.