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    Bursa'da yasağı deldi: Annem cezayı duysa, evlatlıktan reddeder

    Gece yarısı sokakta dolaştıkları gerekçesiyle polis tarafından durdurulan 17 yaşında 2 gençten biri, 3 bin 186 liralık cezayı duyunca annesinin kendisini evlatlıktan reddedeceğini edeceğini söyledi.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 10:14
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    Bursa'da yasağı deldi: Annem cezayı duysa, evlatlıktan reddeder

    Polis ekipleri, Bursa'daki Şehreküstü Meydanı'nda 23.00 sıralarında durdurdukları 17 yaşındaki iki gençten kimlik istedi.

    Heykel'de Kent Müzesi yanındaki anfi tiyatroda müzik çaldıklarını ve vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen metroya binmek istediklerini, görevliler almayınca yürüyerek gitmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

    POLİS NASİHAT ETTİ

    20 yaş altına 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkma izni olmasına rağmen yasağı iki kez ihlal eden gençlere polis ekipleri nasihat etti.

    Bursa'da yasağı deldi: Annem cezayı duysa, evlatlıktan reddeder ViDEO

    ÇOCUK BÜRO'DAN EKİP GELDİ

    Üzerlerinde kimlik de olmayan 17 yaşındaki A.B. ve Y.İ.A. isimli iki genç için Çocuk Bürosu'ndan ekip çağrıldı.

    Bu esnada polisler gençlere 3 bin 186 lira para cezası uygulanacağını söyledi.

    Bursa da yasağı deldi: Annem cezayı duysa, evlatlıktan reddeder #1

    "ANNEM CEZAYI DUYSA, EVLATLIKTAN REDDEDER"

    Ağabeyinin yanında çalıştığını anlatan Y.İ.A, "Annem bu cezayı duyunca beni evlatlıktan reddeder. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Heralde yurda giderim" dedi.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Çocuk Büro ekipleri, gençleri kimlik sorgulaması ve daha sonra ailelerine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.

    Bursa da yasağı deldi: Annem cezayı duysa, evlatlıktan reddeder #2

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