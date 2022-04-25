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    Bursa'da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

    Bursa'da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

    Bursa'da Sarıgül Sokak'a tek motorlu eğitim uçağı düşmüştü. Uçağın düşme anları ve bir kişinin görüntü almaya giderken kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 22:18
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 22:22
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    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'a, 2 pilotun hayatını kaybettiği tek motorlu uçağın düşüş anları bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Görüntü alacakken uçak yanmaya başladı

    Yunuseli Havalimanı yakınlarında evlerin arasına düşen uçağın görüntüsünü almak için olay yerine gelen bir kişinin bir anda yanmaya başlayan uçaktan kaçış anı da kameraya yansıdı.

    Bursa'da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Video

    Teknik arızadan dolayı düştü

    Eğitim uçağının ise teknik arızadan dolayı düştüğü tahmin ediliyor.  Öte yandan kaza sonrası güvenlik güçleri, sokaktaki kalabalığı hızlıca tahliye etti.

    Bursa'da uçak düştü - Haberi için tıklayınız -

    Bursa da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı #1

    Bursa da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı #2

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