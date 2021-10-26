Bursa'da yaşayan kadın, ailesi tarafından kaçırılan 4 oğlunu arıyor

Aylardır haber alamadığı çocuklarını sokak sokak arayan kadın, “Öz annem ikizlerimi, boşandığım eski eşim ise 7 ila 6 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdı. Aylardır haber alamıyorum” dedi.

4 oğlundan haber alamayan anne, yetkililere seslendi.

Neşe Dinç, Almanya'da gerçekleştirdiği evlilikten ikiz çocuk dünyaya getirdi.

Evliliğini sonlandırmasının ardından çocuklarıyla birlikte İzmir'de ailesiyle yaşamaya başlayan Dinç, annesinin kendisinden habersiz şekilde çocuklarını yatılı okula verdiğini iddia etti.

ÇOCUKLAR ZORLA KAÇIRILDI

Bir süre sonra Bursa'ya gelerek ev kiralayan ve çocuklarını yanına almak isteyen kadına, annesi izin vermedi.

Annesini ikna eden Dinç, çocuklarını yanına almayı başardı. Genç kadın, çocuklarını 6 haftalığına Almanya'ya babalarının yanına gönderdi. Çocuklar, annelerinin yanına geldikten sonra dedeleri ve dayıları tarafından zorla kaçırıldı.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

O günden sonra çocuklarını göremediğini iddia eden Neşe Dinç, “Ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Onları her yerde arıyorum. İkizlerim 14 yaşında ve haber alamıyorum. Hayatlarından endişe ediyorum. Biri 6, diğeri 7 yaşındaki oğullarım okul çağında ama her hangi bir kayıtları yok. 4 oğlum var ama biri bile yanımda değil. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu durum benim yıkılmama sebep oldu ve hayatlarından endişeliyim.” dedi.





"BEN ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Çocuklarının kaçırılıp alıkonulduğunu iddia eden anne Dinç, “Yasal takip başlattım. Annem şu an aranıyor. Çocuklarımı kaçıran öz annem. Babam ise yerlerini bildiği halde saklıyor, söylemiyor. Savcılık kararı var, derhal velâyet sahibi anneye teslim edilsin diye. Ancak çocuklarım bulunamıyor ki bana teslim edilsin. Çocuklarımı en son haziranın 2'sinde gördüm. O gün çocuklarımı İzmir Balçova’da Kur'an kursundan aldım. Bütün gün vakit geçirip eve döndüğümüz sırada babam ve erkek kardeşim tarafından zor kullanarak kaçırıldı. O gece suç duyurusunda bulundum. Ertesi gün korkup geri getirdiler çocukları. Ben de güvende olsunlar diye babalarıyla Almanya’ya gönderdim. 6 hafta kadar bir süre orada kaldılar. Sürekli konuşup görüşüyorduk. Bir çiçeğin bile resmini çekip benimle paylaşıyorlardı. Çünkü o yurtta cam ve pencerelere bile yaklaşamadıklarını anlattılar.

İzmir depremi olduğunda yurttaki hocalar çocukların ailelerini aramışlar. Ama beni arayan soran kimse olmadı. Annemi aramışlar, ancak o da almamış çocukları. Bunu çocuklarımı sevdikleri için yapmıyorlar. Çocuklarımı onlara bağlı olmaları için benden uzaklaştırıyorlar. Ben çocuklarımın orada kalmasını istemiyorum. Bu konuda da gören duyan herkesten yardım istiyorum. Ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Öz anne ve babama yardım edenlerin de cezalandırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.





"ÇOCUKLARIMI BULDUĞUMDA BURADAN GİDECEĞİM"

Ailesi tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Neşe Dinç, “Benin 4 oğlum var. İkizlerimin hayatı tehlikede. 2019 yılında ikinci evliliğim bitti. Bu evliliğinden de 2 çocuğum var. Onlar da yok. Bursa’da olduklarını biliyorum ama ulaşamıyorum. İkizlerimin İzmir’de olduğunu düşünüyorum. İki küçük çocuğum da Bursa’da. Hiçbiri yok. Haziran ayında çocuklarımı polis yardımıyla teslim aldığımda çocuklarımın ifadesini alan pedagog ve avukat hanım bana dedi ki, ‘Çocuklarınızı bu kadına bırakmayın. Psikolojilerini kötü etkiliyor. Ruh sağlıklarını bozuyor. Çocukların baskı altında oldukları aşikar. Alın çocuklarınızı uzaklaştırın’

Ben zaten burada sürekli tehdit altındayım. Türkiye’de barınamayacağımı biliyorum, ama çocuklarımı bulmadan da gidemiyorum. Onları bulduğumda buradan uzaklaşmak istiyorum. Her yere başvurdum. CİMER’e yazdım. Valiliklere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazdım ancak sonuç alamadım. Eğer gören, bilen, duyan varsa lütfen bana yerlerini söylesin. Ben gidip çocuklarımı almak istiyorum.” diyerek mağduriyetini aktardı.







