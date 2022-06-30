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    Bursa'da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı

    Kimyasal malzeme deposunda çıkan yangının sıçradığı otomobil tamamen yanarken, içindeki Yasin-i Şerif'in yangından etkilenmediği görüldü.
    • 30.06.2022 - 17:43
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    Bursa'da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı

    Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Işıklı köy yolu üzerinde kimyasal malzemelerin olduğu bir depoda çıkan yangından, İsmail Bayram’ın evi etkilendi.

    Bahçede bulunan 2 adet arazi aracı, bir motosiklet ve bir otomobil tamamen yandı.

    Yangında, herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

    “Allah kelamı yangından etkilenmedi”

    İHA’nın haberine göre; bahçede bulunan arazi araçları ve otomobil tamamen yanmasına rağmen, yanan aracın güneşliğinde bulunan Yasin-i Şerif’in arka dış kabı dışında hiç zarar görmeden yangından bir bütün olarak çıktığı görüldü.

    Olaya şahitlik eden vatandaşlar, "Allah kelamı yangından etkilenmedi. Bu da büyük bir mesaj taşıyor." dediler.

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #1

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #2

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #3

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #4

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #5

    Bursa da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı #6


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