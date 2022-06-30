Bursa'da Yasin-i Şerif, küle dönen araçtan sağlam çıktı

Kimyasal malzeme deposunda çıkan yangının sıçradığı otomobil tamamen yanarken, içindeki Yasin-i Şerif'in yangından etkilenmediği görüldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Işıklı köy yolu üzerinde kimyasal malzemelerin olduğu bir depoda çıkan yangından, İsmail Bayram’ın evi etkilendi.

Bahçede bulunan 2 adet arazi aracı, bir motosiklet ve bir otomobil tamamen yandı.

Yangında, herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

“Allah kelamı yangından etkilenmedi”

İHA’nın haberine göre; bahçede bulunan arazi araçları ve otomobil tamamen yanmasına rağmen, yanan aracın güneşliğinde bulunan Yasin-i Şerif’in arka dış kabı dışında hiç zarar görmeden yangından bir bütün olarak çıktığı görüldü.

Olaya şahitlik eden vatandaşlar, "Allah kelamı yangından etkilenmedi. Bu da büyük bir mesaj taşıyor." dediler.