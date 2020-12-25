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    Bursa'da yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu

    Uzun süre tuvaletten çıkmayan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 15:42
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    Bursa'da yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu

    Bursa’da yaşayan Recep Özcan Köstereci (65),  girdiği otelde çalışanlara tuvaleti kullanmak istediğini söyledi.

    Otel personelinin izin verdiği Köstereci, uzun süre tuvaletten çıkmadı.

    Kapıyı çalan çalışanlar cevap alamayınca, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

    ÖLÜ BULUNDU

    Gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin kapısını levye ile açarak, içeri girdiğinde Köstereci’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kösterci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Köstereci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

     


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