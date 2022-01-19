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Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı

Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı

Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle dizinden vurulan 65 yaşındaki Hasan İnci, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken polis, kaçan saldırgan için soruşturma başlattı.