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- Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı
Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı
- İHA
- 19.01.2022 - 12:01
- Güncelleme : 19.01.2022 - 12:51
Bursa'nın Tayakadın Mahallesi Hocaalizade Sokak üzerinde 65 yaşındaki Hasan İnci, daha önce aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfek saldırısına uğradı.
HUSUMETLİSİ, POMPALI TÜFEKLE YARALADI
Şüpheli, yaşlı adamın evinin avlusuna girerek pompalı tüfekle bir el ateş edip, dizinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam, bağırarak komşularından yardım istedi.
SALDIRGAN KAÇTI
Şüpheli ise olay sonrası taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi.
Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı VİDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı adam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan İnci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.