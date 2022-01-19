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    Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı

    Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle dizinden vurulan 65 yaşındaki Hasan İnci, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken polis, kaçan saldırgan için soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 12:51
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    Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı

    Bursa'nın Tayakadın Mahallesi Hocaalizade Sokak üzerinde 65 yaşındaki Hasan İnci, daha önce aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfek saldırısına uğradı.

    HUSUMETLİSİ, POMPALI TÜFEKLE YARALADI

    Şüpheli, yaşlı adamın evinin avlusuna girerek pompalı tüfekle bir el ateş edip, dizinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam, bağırarak komşularından yardım istedi.

    SALDIRGAN KAÇTI

    Şüpheli ise olay sonrası taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi.

    Bursa'da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralı adam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan İnci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da yaşlı adam pompalı tüfekle yaralandı #1


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