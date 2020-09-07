Bursa'da yaşlı kadının altın dişleri çalındı

85 yaşındaki kadının evine giren kimliği belirsiz hırsız, 20 gram altın olan takma dişleri çalıp, kaçtı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şible Mahallesi'nde 85 yaşındaki Hatice Godan'ın tek başına yaşadığı 2 odalı eve, hırsız girdi.

Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı.

AĞZINDAN DÜŞEN DİŞİ ALIP, KAÇTI

Bu sırada Godan'ın 20 gram altın olan takma dişleri ağzından yere düştü. Hırsız ise hemen altın dişleri alıp, evden çıktı. Godan'ın yardım istediği komşularının ihbarıyla eve polis ekipleri geldi.

Hatice ninenin ağzından düşürdüğü, altın dişleri çalındı İZLE

GÖRGÜ TANIKLARI İFADE VERDİ

Olay yeri incelemesi yapan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

“ALNINDA YARA VARDI”

Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, "Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Kim olduğunu bilmiyorum. Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Dişlerim altındı. Eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti. Eşim öldü. Bugün biraz yemek yemeye başladım. Yemek yerken zorlanıyorum. Gelen kişinin üzerinde beyaz giysi vardı. Alnında yara vardı. İçeri girince korktum.” dedi.