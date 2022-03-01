Bursa'da yaşlılar için yapılan korkuluk çalındı

Bursa'da yaşlılar için yapılan korkuluk çalındı

Bir esnaf, dükkanının önüne “yaşlılar rahat yürüsün” diye korkuluk yaptırdı. Bu korkulukları hırsızlar çaldı. Esnaf ise hırsızlara seslendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde turizm işiyle uğraşan Uğur Yılmaz, işyerinin önüne küçük bir köprü ve köprünün yanlarına alüminyumdan korkuluk yaptırdı.

Bu korkuluklar ise hırsızlar tarafından çalındı.

KAMERAYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Güvenlik kamerasına aldırış etmeyen hırsızlar alüminyum korkulukları kırarak çaldı.

Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

“İHTİYACIM VAR DEYİP PARA İSTESEYDİ VERİRDİM”

Duruma isyan eden işyeri sahibi Uğur Yılmaz, “Yaşlıların rahat etmesi için korkuluk yaptırdım. 5 yıldır buradaydı. Geçtiğimiz gün çalındı. Hırsızlar güvenlik kamerasına aldırış etmeden çalmışlar, buradan hırsızlara sesleniyorum. Neden zarar verdiniz? İhtiyacım var deyip para isteseydi verirdim.” dedi.