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    Bursa’da yatırın içine girip yattı

    Bir türbenin içinde bulunan yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 09:45
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    Bursa’da yatırın içine girip yattı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Davutkadı mahallesinde bulunan Kara Davut Türbesi'nde ilginç anlar yaşandı

    Yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.

    EKİPLER ZOR ÇIKARDI

    Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü.

    Bursa’da yatırın içine girip yattı VİDEO

    Bursa’da yatırın içine girip yattı #1

    Bursa’da yatırın içine girip yattı #2

    Bursa’da yatırın içine girip yattı #3

    Bursa’da yatırın içine girip yattı #4

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