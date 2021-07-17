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- Bursa’da yatırın içine girip yattı
Bursa’da yatırın içine girip yattı
Bir türbenin içinde bulunan yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 17.07.2021 - 09:28
- Güncelleme : 17.07.2021 - 09:45
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Davutkadı mahallesinde bulunan Kara Davut Türbesi'nde ilginç anlar yaşandı
Yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.
EKİPLER ZOR ÇIKARDI
Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü.
Bursa’da yatırın içine girip yattı VİDEO