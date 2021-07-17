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Bursa’da yatırın içine girip yattı

Bursa’da yatırın içine girip yattı

Bir türbenin içinde bulunan yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.