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- Bursa'da yaya geçidinde ölümden kıl payı kurtuldu
Bursa'da yaya geçidinde ölümden kıl payı kurtuldu
- DHA
- 20.02.2021 - 10:29
- Güncelleme : 20.02.2021 - 10:32
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde Abdullah Yavrucu (40) yönetimindeki 28 AN 693 minibüs, kırmızı ışıkta geçti.
Minibüs, Cihan Rezak (25) yönetimindeki 16 ACV 560 plakalı otomobil ile çarpıştı.
SANİYELERLE KURTULDU
Çarpmanın şiddetiyle 2 araç savrulurken, aynı anda yaya geçidinden olan Abdullah Değirmenci (19) kazadan koşarak, kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Rezak ile annesi Nezaket Rezak (44) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bursa'da yaya geçidinde ölümden kıl payı kurtuldu VİDEO
“AZ DAHA KURBAN OLUYORDUM”
Kazadan saniyelerle kurtulan Abdullah Değirmenci, "Az daha aracın altında kalıyordum. Yaya geçidinden geçiyordum, kurban oluyordum. İki adım fazla atsam ölüyordum." diye konuştu.