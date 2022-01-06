Bursa’da yayalara çarpan kamyonet, site bahçesine düştü

Alkollü olduğu belirtilen Abdurrahman Usman’ın kullandığı kamyonet, yolda yürüyen Cevdet ve Nermin Yıldız çiftine çaptıktan sonra site bahçesine düştü. Kazada Nermin Yıldız, yaşamını yitirdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Hisartepe Mahallesi 108 Evler bölgesinde, önceki gün saat 16.30 sıralarında, alkollü olduğu belirtilen Abdurrahman Usman (34), kapalı kasa kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a ça8rpan Usman, ardından 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu. Kamyonetin çarptığı çift, yol kenarına fırlayarak yaralandı. Araç ağaçların arasında asılı kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araçta mahsur kalan sürücü Abdurrahman Usman, polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Ekipler, olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Usman, tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.