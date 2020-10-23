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- Bursa'da yayaya çarpan sürücü kaçtı
Bursa'da yayaya çarpan sürücü kaçtı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpmasıyla yaralanan talihsiz adam, hastanede tedavi altına alınırken; kaçan sürücüyü polis arıyor.
- AA
- 23.10.2020 - 09:10
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Yılmaz'a (61) otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ YARALI YAYAYI BIRAKIP, KAÇTI
İsmi öğrenilemeyen 16 L 0162 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarken, şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.