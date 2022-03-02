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    Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı

    Bursa'da 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 01:42
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    Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı

    Bursa Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta 7 saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar.

    7 KİŞİ DARP ETTİ

    Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular.

    Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı - Video

    GÖRÜNTÜLER AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

    Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

    Polis ekipleri 7 saldırganı arıyor.

    Bursa da yedi kişi, bir gence saldırdı #1

    Bursa da yedi kişi, bir gence saldırdı #2

    Bursa da yedi kişi, bir gence saldırdı #3

    Bursa da yedi kişi, bir gence saldırdı #4

    Bursa da yedi kişi, bir gence saldırdı #5


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