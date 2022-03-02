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- Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'da 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
- İHA
- 02.03.2022 - 01:42
Bursa Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta 7 saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar.
7 KİŞİ DARP ETTİ
Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular.
Bursa'da yedi kişi, bir gence saldırdı - Video
GÖRÜNTÜLER AMATÖR KAMERAYA YANSIDI
Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri 7 saldırganı arıyor.