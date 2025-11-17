Bursa'da yedikleri tavuktan 3 kişilik aile zehirlendi

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişilik aile, yedikleri tavuk sonrası zehirlendi.
- Suriye uyruklu aile, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
- Sağlık ekipleri, aileyi hastaneye götürdü ve tedaviye aldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızları Rayan M. (19), marketten aldıkları tavukla hazırladıkları yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Akşam saatlerinde kusma ve mide bulantısı yaşayan aile, durumlarını bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç kişiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. Ailenin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.