Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan kadın gözaltına alındı

Tuttuğu evin sahibine hiç kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracının, evi çöp eve çevirdiği ve yeğenini 1 yıldır kilit altında tuttuğu ortaya çıktı.

Bursa'da ev sahibi ve kiracının anlaşmazlığı büyük bir trajediyi ortaya çıkardı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya kiraya verdi.

Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi.

DHA'nın haberine göre bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

Evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı.

Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!’ yazıldığı görüldü.

Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

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Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine Kamuran Pınar A., dün çilingir çağırıp, eve girdi. Evin pencerelerinin kapatıldığını ve perdelerin çekildiğini gören davacı avukatı Batuhan Arısoy, polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çöplerin arasında baygın çocuk bulundu

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi.

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.

Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

1 yıldır kilit altında

Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çocuğun hali kan dondurdu

Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.’ya ulaşamadı.

Çocuk yeğeni çıktı

Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi.

Koruma altına alındı

Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, "Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş.

Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk.





"7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı"

Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı.

Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verdikten sonra karar kesinleşince icra memurlarıyla beraber eve geldik ve çöp ev çıktı.





"Apartman sakinleri şikayet ediyordu"

Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı.

Hani ev çok kokuyor. Bir an önce mahkemeden kararı alın gelin, diye. Çünkü yaşanılacak gibi değildi. Bırakın evi, komple binayı koku sarmıştı. Biz de bunun için mahkemeye bildirdik.

Bu durumlardan dolayı hızlı bir şekilde tahliye kararı aldık. Tahliye kararı aldık fakat kapıyı açtıktan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık” dedi.

Annesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocuk, tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğun Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya ulaştı.

Dün otobüsle Bursa’ya gelen Yasemin A., polis tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde karşılanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hastanedeki ilk tedavisi tamamlanan ve sağlık kontrolleri yapılan Cem Muhammed A. burada, savcılık kararıyla annesine teslim edildi.

Cem Muhammed A. annesi Yasemin A. ile birlikte yine polis tarafından otobüs terminaline bırakıldı. Anne ve oğlu dün gece Antalya’ya gitti.

Teyze ve kızı gözaltına alındı

Bir diğer yandan teyze Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşi Yasemin A. ile iletişim kurmadığı belirlendi.

Yeğenini kilitli tutan Kamuran Pınar A. ve kızı Esra Zeynep A. (15) da gözaltına alındı.

Çocuk kaçırmaktan suç kaydı çıktı

Kamuran Pınar A.'nın çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.













