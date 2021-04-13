Bursa’da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs, site güvenliğini dövdü. Saldırı anı ise anbean kameralara yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi.

Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Burada yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı.

Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da site güvenliğine saldırı VİDEO

























