Bursa’da yeğeninin vurduğu Eren’i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı

Kıvanç B. tarafından tabancayla vurulan Eren K.'yi ziyarete giden gencin, Kıvanç B.'nin amcası tarafından saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan bir parka gelen Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile buluştu.

Kıvanç B. arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösterirken, iddiaya göre silah ateş aldı.

ARKADAŞI MERMİNİN HEDEFİ OLDU

Mermi ise Eren K.’nin boynundan girip, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ŞAKA AMAÇLI TUTUYORDUM"

Kıvanç B. savunmasında, “Eren benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan 1 gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile birlikte parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren’in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur.” dedi.

YEMEK BORUSU PARÇALANDI

Eren K., 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Yemek borusu parçalandığı için sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi.

"TABANCAYI BAŞIMA DAYADI"

21 Ağustos’ta savcılık ifadesi alınan Eren K., “Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımız ile beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve 'Silah yanında mı' diye sordum. Kıvanç da bana ‘Korkak olma’ dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana ‘Ne biçim erkeksin’ dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç’tan şikayetçiyim.” dedi.

EREN'İN ARKADAŞINA SATIRLI SALDIRI

5 Ağustos’ta ise Kıvanç B.’nin amcası Gökhan B., Eren K.’nin arkadaşı Abdullah Y.’ye (17) sokak ortasında saldırdı.

Gökhan B., Abdullah Y.yi, hastanede Eren’i ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.’nin kafasına tahta tabureyle vurdu. Ardından belinden satır çıkararak bacak ve kollarından yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gökhan B.’nin satır ve tabureyle Abdullah Y.’ye vurma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BÖYLE ŞAKA OLAMAZ"

15 yaşındaki bir çocuğun elinde silah olduğuna anlam veremediğini belirten Esen K., “Bu bir şaka olamaz. Şakanın nasıl yapıldığını bizler de biliyoruz. Çocuğumu boynundan vuruyor, iç organlarına zarar vererek kalbinin üst kısmından mermi çıkıyor. Bu bir şaka değil. Oğlumu vuran kişinin amcası, oğlum hastanedeyken yanına gelen arkadaşının satırla kolunu ayağını kesti. Benim oğlum yemek yiyemiyor, su içemiyor ama bu kişiler dışarıda geziyor. Böyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.

"BENSİZ TUVALETE BİLE GİDEMİYOR"

Eren’in yemek yiyemediğini belirten Esen Kavuştu, “Çocuğum 64 kiloydu şu an 43 kilo. Yemek yiyemiyor, sıvıyla besleniyor. Hayalleri olan, cıvıl cıvıl bir çocuktu ama şu an çocuğum yanına insan yaklaştırmıyor. Bana her gün 'Ben ne zaman yemek yiyeceğim?' diye soruyor. Şu anda tutuklanmaları gerekiyor ama amca oğul sokakta geziyorlar. Bizim zavallı çocuklarımız evde yatıyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Biri yatağa bağlı kaldı. Oğlum bensiz tuvalete bile gidemiyor.” dedi.