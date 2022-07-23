Çöplük alanda yiyecek arayan sürü, daha sonra ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.

Aç kalan domuz sürüsü, şehirde görüntülendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yemek aramaya koyulan sürü, ilçeye bağlı Ömerbey Mahallesi’nde kameraya yansıdı.

Domuz sürüsü kamerada

Sürünün, bir süre çöplerin arasında yemek aradığı görüldü. O anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ormanlık alana geri döndüler

İHA'nın haberine göre, domuz sürüsü, bir süre sonra geldikleri ormanlık alana geri dönerek gözden kayboldu.

Domuz sürülerinin, son günlerde sıklıkla şehir merkezlerine indiğine dair görüntüler dikkat çekiyor.

Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi ViDEO