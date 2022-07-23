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    Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi

    Çöplük alanda yiyecek arayan sürü, daha sonra ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.
    • 23.07.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:07
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    Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi

    Aç kalan domuz sürüsü, şehirde görüntülendi.

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde yemek aramaya koyulan sürü, ilçeye bağlı Ömerbey Mahallesi’nde kameraya yansıdı.

    Domuz sürüsü kamerada

    Sürünün, bir süre çöplerin arasında yemek aradığı görüldü. O anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Ormanlık alana geri döndüler

    İHA'nın haberine göre, domuz sürüsü, bir süre sonra geldikleri ormanlık alana geri dönerek gözden kayboldu.

    Domuz sürülerinin, son günlerde sıklıkla şehir merkezlerine indiğine dair görüntüler dikkat çekiyor.

    Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi ViDEO

    Bursa da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi #1

    Bursa da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi #2


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