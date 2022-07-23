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- Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi
Çöplük alanda yiyecek arayan sürü, daha sonra ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.
- 23.07.2022 - 09:52
- Güncelleme : 23.07.2022 - 10:07
Aç kalan domuz sürüsü, şehirde görüntülendi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yemek aramaya koyulan sürü, ilçeye bağlı Ömerbey Mahallesi’nde kameraya yansıdı.
Domuz sürüsü kamerada
Sürünün, bir süre çöplerin arasında yemek aradığı görüldü. O anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Ormanlık alana geri döndüler
İHA'nın haberine göre, domuz sürüsü, bir süre sonra geldikleri ormanlık alana geri dönerek gözden kayboldu.
Domuz sürülerinin, son günlerde sıklıkla şehir merkezlerine indiğine dair görüntüler dikkat çekiyor.
Bursa'da yemek arayan domuz sürüsü şehre indi ViDEO