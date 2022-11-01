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    Bursa'da yemek yaparken mutfakta çıkan yangında ağır yaralandı

    2 katlı binanın girişindeki dairede yaşayan 40 yaşındaki Suriye uyruklu Ayşe İbni Ahmed Said, mutfakta yemek yaptığı sırada yağın alev almasıyla çıkan yangında ağır yaralandı.
    • 01.11.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:23
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    Bursa'da yemek yaparken mutfakta çıkan yangında ağır yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde, 2 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı.

    Dairede yaşayan Suriye uyruklu Ayşe İbni Ahmed Said, iddiaya göre, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üzerindeki yağ alev aldı.

    Yangın mutfağı bir anda sararken Ayşe İbni Ahmed Said, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan kadın, güçlükle evden çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın kısa sürede söndürüldü

    Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

    Bursa'da yemek yaparken mutfakta çıkan yangında ağır yaralandı VİDEO

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe İbni Ahmed Said'in, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, haberi alarak gelen Ayşe İbni Ahmed Said'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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