Bursa'da yemek yerken nefesi kesilen müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boğulmak üzere olan müşteriyi kurtarmak için zamanla yarıştılar...

Bursa'nın Kemalpaşa'da öğle saatlerinde bir lokantada yemek yiyen müşteri, yemeğin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı.

İŞLETME SAHİBİ VE ÇALIŞAN DURUMU FARK ETTİ

Müşterisinin durumunu fark eden işletme sahibi Cemil Erdoğdu ile çalışan Davut Ferah, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı.

Nefesi kesilen müşteri zaman kaybetmeden yapılan manevranın ardından kısa sürede hayati tehlikeyi atlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Erdoğdu ve Ferah’ın kararlı müdahalesi ile diğer müşterilerin olayı dikkatle izlediği anlar yer aldı.