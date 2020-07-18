İnegöl ilçesinde 8 bin liralık yeni motosiklet, evin önünde park halindeyken çalınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde Melih Ş., 8 bin TL’ye sıfır bir motosiklet alıp evine geldi. Genç, aldığı motosikleti evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için kalktığında yeni aldığı motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

KENDİ MALI GİBİ ALIP GÖTÜRDÜ

Güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde bir şahsın sabaha karşı park halindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp görünce şoke oldu. Melih Ş. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Emniyet ekipleri şimdi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızı yakalamak için her yerde onu arıyor.

Bursa'da bir gencin yeni aldığı motosiklet çalındı