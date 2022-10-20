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    Bursa'da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti

    Bir süre önce altınlarını çaldıran İsmail Day, yaşadığı zor günleri başkasının yaşamaması için bulduğu çantayı polis merkezine bıraktı. Day, "Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım." dedi.
    • 20.10.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:30
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    Bursa'da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti

    Bursa'da duyarlı vatandaş takdir topladı...

    Osmangazi ilçesinde yaşayan İsmail Day, yolda yürüdüğü sırada yerde bir çanta buldu.

    4 ay önce altınları çalındı

    Kontrol ettiği çantada nakit para olduğunu gören Day, soluğu polis merkezinde aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; 4 ay önce altınları çalınan Day, yaşadığı çaresizliği başkasının yaşamaması adına çantayı polis ekiplerine teslim etti.

    Bursa'da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti VİDEO

    Bursa da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti #1

    "Beni çaresiz bıraktılar"

    Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, “Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım.” şeklinde konuştu.

    Bursa da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti #2

    Bursa da bulduğu para dolu çantayı ekiplere teslim etti #3


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