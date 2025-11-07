Bursa'da yere attıkları çekirdek kabuklarını temizleyip, ceza ödediler

- Bursa İnegöl'de 6 gencin yere attığı çekirdek kabukları, belediye kameralarınca tespit edildi.
- Zabıta ekipleri, gençlere temizlik yaptırdı.
- Gençlere ayrıca idari para cezası kesildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Merkez Park Heykel önünde sohbet edip, çekirdek çitleyen 6 gencin kabukları yere attığı belediye kameralarından tespit edilince anonsla bilgi verilen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Sahada görevli zabıta ekipleri, bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti.
KİRLETTİKLERİ YERİ TEMİZLEDİLER
Çekirdek kabuklarını atan gruba, belediye temizlik personelinin elindeki süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
O anlar kameraya yansırken 6 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.