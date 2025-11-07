Abone ol: Google News

Bursa'da yere attıkları çekirdek kabuklarını temizleyip, ceza ödediler

İnegöl ilçesinde parkta çekirdek çitleyip, kabuklarını atan 6 gencin süpürge ve küreklerle kirlettikleri yeri temizledikleri anlar kameralara anbean yansırken, gençlere para cezası kesildi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 14:13
  • Bursa İnegöl'de 6 gencin yere attığı çekirdek kabukları, belediye kameralarınca tespit edildi.
  • Zabıta ekipleri, gençlere temizlik yaptırdı.
  • Gençlere ayrıca idari para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Merkez Park Heykel önünde sohbet edip, çekirdek çitleyen 6 gencin kabukları yere attığı belediye kameralarından tespit edilince anonsla bilgi verilen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahada görevli zabıta ekipleri, bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti.

KİRLETTİKLERİ YERİ TEMİZLEDİLER 

Çekirdek kabuklarını atan gruba, belediye temizlik personelinin elindeki süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi.

PARA CEZASI KESİLDİ 

O anlar kameraya yansırken 6 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı. 

