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- Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını
Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını
- İHA
- 17.08.2020 - 14:38
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki yerleşim yerlerine yakın olan ormanlık alandan alevler yükseldi.
Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katıldı.
NİLÜFER'İN BİR ÇOK YERİNDEN GÖRÜNÜYOR
Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok yerinden görünürken, yangının villalara sıçramaması için tedbir alınıyor.
Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını VİDEO
YANGIN VİLLALARA SIÇRADI, BÖLGE BOŞALTILIYOR
Çamlık alanda çıkan orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.
Villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci’den Dağyenice Göleti’ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangını söndürme çalışmaları henüz devam ediyor.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Güvenlik güçleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.