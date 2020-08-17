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    Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

    Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 14:38
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    Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki yerleşim yerlerine yakın olan ormanlık alandan alevler yükseldi.

    Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katıldı.

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #1

    NİLÜFER'İN BİR ÇOK YERİNDEN GÖRÜNÜYOR

    Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok yerinden görünürken, yangının villalara sıçramaması için tedbir alınıyor.

    Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını VİDEO

    YANGIN VİLLALARA SIÇRADI, BÖLGE BOŞALTILIYOR

    Çamlık alanda çıkan orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.

    Villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci’den Dağyenice Göleti’ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Yangını söndürme çalışmaları henüz devam ediyor.

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #2

    SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Güvenlik güçleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #3

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #4

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #5

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #6

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #7

    Bursa da yerleşim yeri yakınında orman yangını #8

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