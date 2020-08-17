Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Bursa'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi için çalışma başlatıldı.