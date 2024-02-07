Bursa'da eczacıyı tehdit edip polislere saldırdı Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip, gelen polislere de saldıran şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İHA

Bursa'da saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi.

Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıyı tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı.

Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polise bile saldırmaya kalktı

Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)