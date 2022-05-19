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- Bursa’da yıkım ekibine saldırı: Belediye personeline tokat attı
Bursa’da yıkım ekibine saldırı: Belediye personeline tokat attı
Geçen hafta yıkım tebligatı çıkınca ineğiyle belediye önüne gidip eylem yapan protestocunun kaçak ahırı yıkıldı. Yıkım sırasında olaylar çıktı, aile ekiplere saldırdı.
- 19.05.2022 - 12:06
Bursa’nın Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı ahırın yıkım tebligatını alan Bayram Yazıcı, geçen hafta cuma günü ineğiyle belediye önüne gidip, eylem yaptı.
Kaçak ahırın yıkımı için dün belediye ekipleri, iş makineleriyle adrese gitti.
Engellemek için üzerine benzin döktü
Jandarma güvenlik önlemi alırken, Yazıcı ailesi, ekipleri engellemek için yoğun çaba sarf etti.
Yazıcı'nın üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen oğlu Ümit Yazıcı’ya ekipler müdahale etti.
Belediye personeline tokat attı
Bayram Yazıcı’nın eşi de bir belediye personeline tokat attı.
DHA’da yer alan habere göre bir süre ekiplere direnen, jandarma ekiplerinin çabasıyla eylemlerine son veren aile, yıkımı gözyaşları içinde izledi.