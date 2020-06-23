Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar

Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.