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    Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar

    Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 14:28
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    Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar #1

    Bursa’nın Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi’ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.

    Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi.

    TAŞ VE SOPALARLA SALDIRI

    Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

    Bursa'da yıkım gerginliği İZLE

    POLİS BİBER GAZIYLA DAĞITTI

    Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı.

    Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar #2

    Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.

    Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar #3

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