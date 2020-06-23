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- Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar
Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya saldırdılar
Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
- DHA
- 23.06.2020 - 14:28
Bursa’nın Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi’ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.
Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi.
TAŞ VE SOPALARLA SALDIRI
Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.
Bursa'da yıkım gerginliği İZLE
POLİS BİBER GAZIYLA DAĞITTI
Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı.
Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.