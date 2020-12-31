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    Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi

    Bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirilirken, polis mahzenlerdeki içkileri vidanjör ile çekti.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:12
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    Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Kestel ilçesindeki bir çiftlik evine baskın düzenledi.

    Savcılıktan alınan izinle çiftlik evine yapılan baskında 10 ton kaçak rakı, şarap, viski ve etil alkol ele geçirildi.

    İÇKİLER, VİDANJÖRLER İLE ÇEKİLDİ

    Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi.

    Tanker ve mahzenlerdeki içkiler, polis tarafından vidanjörler ile çekilerek alındı.

    Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi ViDEO



    BAŞKA GÖZALTILAR DA OLABİLİR

    Operasyonda 1500 şişe kaçak şaraba da el konuldu.

    Gözaltına alınan S.Ç. (50) isimli kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

    Gözaltındaki zanlının sorgusunun sürdüğü, başka gözaltılar da olabileceği öğrenildi.

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    Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi #10

    Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi #11

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