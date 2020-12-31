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- Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi
Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi
- DHA
- 31.12.2020 - 10:35
- Güncelleme : 31.12.2020 - 11:12
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Kestel ilçesindeki bir çiftlik evine baskın düzenledi.
Savcılıktan alınan izinle çiftlik evine yapılan baskında 10 ton kaçak rakı, şarap, viski ve etil alkol ele geçirildi.
İÇKİLER, VİDANJÖRLER İLE ÇEKİLDİ
Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi.
Tanker ve mahzenlerdeki içkiler, polis tarafından vidanjörler ile çekilerek alındı.
Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi ViDEO
BAŞKA GÖZALTILAR DA OLABİLİR
Operasyonda 1500 şişe kaçak şaraba da el konuldu.
Gözaltına alınan S.Ç. (50) isimli kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Gözaltındaki zanlının sorgusunun sürdüğü, başka gözaltılar da olabileceği öğrenildi.