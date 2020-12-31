Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirilirken, polis mahzenlerdeki içkileri vidanjör ile çekti.