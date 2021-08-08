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- Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü
Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü
Yol kenarında yangın başladığını gören sürücüler, arabalarını durdurup söndürmek için bölgeye koştu. Erken müdahale sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.
- İHA
- 08.08.2021 - 17:53
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde, Bursa-Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı.
Bölgeden dumanların yükseldiğini gören sürücüler, olaya kayıtsız kalmadı.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Sürücüler, araçlarını durdurup yangın tüpleri ve pet şişe içerisindeki sularla bölgeye koştu.
Çalılık alanda başlayan alevler, sürücülerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Vatandaşların örnek davranışı, takdir topladı.