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    Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü

    Yol kenarında yangın başladığını gören sürücüler, arabalarını durdurup söndürmek için bölgeye koştu. Erken müdahale sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 17:53
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    Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde, Bursa-Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı.

    Bölgeden dumanların yükseldiğini gören sürücüler, olaya kayıtsız kalmadı.

    BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Sürücüler, araçlarını durdurup yangın tüpleri ve pet şişe içerisindeki sularla bölgeye koştu.

    Çalılık alanda başlayan alevler, sürücülerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

    Vatandaşların örnek davranışı, takdir topladı.

    Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü #1

    Bursa’da yol kenarındaki yangını sürücüler söndürdü #2

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