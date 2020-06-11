Bursa'da yol parası istediği kişiyi bıçakladı

Marketten çıkan bir adam, kendisinden 5 lira isteyen şahsa olumsuz yanıt verince, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde, E.K. isimli bir şahıs, marketten alışveriş yapan Müjdat K.’nin yanına gelerek kendisinden 5 lira yol parası istedi.

Müjdat K. ise olumsuz yanıt verince, ikili arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

E.K., tartışmanın büyümesi üzerine cebinden çıkardığı bıçağı, Müjdat K.’nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K., kayıplara karıştı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alınan Müjdat K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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"KENDİMİ KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa bir süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

E.K.'nin ilk ifadesinde, “Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim” dediği öğrenildi.