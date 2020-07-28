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- Bursa'da yol verme kavgası kamerada
Bursa'da yol verme kavgası kamerada
İki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada ortalık karıştı. Bir grup, yaşlı bir sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdı.
- İHA
- 28.07.2020 - 11:52
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Cami önünde yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, araçların birinden inen genç grup diğer otomobildeki yaşlı adama tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.
KAVGA ANI KAMERADA
O sırada çevrede bulunan kişilerin kavgayı ayırma çabası ve genç grubun yumruklu, sopalı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer aldı. Saldırıya uğrayan adamın olay yerinden ayrılmasından sonra, saldırganların da bir süre sonra araçlarıyla bölgeden uzaklaştıkları görüldü.
Bursa'da yol verme kavgası kamerada ViDEO