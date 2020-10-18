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    Bursa'da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü

    Otobüs şoförüyle yol verme yüzünden tartışan otomobil sürücüsü, aracından silahını aldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 13:06
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 13:06
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    Bursa'da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü

    Bursa'da otomobil sürücüsü, yol verme kavgasında silahına sarıldı.

    Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, plakası ve kimliği bilinmeyen otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    ARACINDAN SİLAHINI ALDI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilinden silahını alan sürücü, otobüs şoförünün üzerine yürüdü.

    Çevredekiler kavgayı ayırarak, otomobil sürücüsünü sakinleştirdi. Sürücü, tabancayı otomobiline geri bıraktı.

    Bursa'da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü ViDEO

    GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

    Taraflar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

    Bursa da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü #1

    Bursa da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü #2

    Bursa da yol verme kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü #3

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