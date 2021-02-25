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    Bursa'da yol vermeyen sürücüyü vurdu

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis minibüsü sürücüsüne kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:29
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    Bursa'da yol vermeyen sürücüyü vurdu

    Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis minibüsü sürücüsü 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir kamyonet sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

    3 EL ATEŞ ETTİ

    Kamyoneti ile servisin önünü kesen şüpheli şahıs, Çakmakçı'yı aşağıya indirip tabancayla 3 el ateş etti.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Elinden bacağından ve bel bölgesinden yaralanan servis sürücüsü kanlar içerisinde yere yığılırken, kamyonetine binerek kaçan şüphelisi ise polis ekip ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.

    Bursa'da yol vermeyen sürücüyü vurdu VİDEO

    Bursa da yol vermeyen sürücüyü vurdu #1

    Bursa da yol vermeyen sürücüyü vurdu #2

    Bursa da yol vermeyen sürücüyü vurdu #3

    Bursa da yol vermeyen sürücüyü vurdu #4

    Bursa da yol vermeyen sürücüyü vurdu #5

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