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Bursa'da yol vermeyen sürücüyü vurdu
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis minibüsü sürücüsüne kurşun yağdırdı.
- İHA
- 25.02.2021 - 08:44
- Güncelleme : 25.02.2021 - 09:29
Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis minibüsü sürücüsü 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir kamyonet sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
3 EL ATEŞ ETTİ
Kamyoneti ile servisin önünü kesen şüpheli şahıs, Çakmakçı'yı aşağıya indirip tabancayla 3 el ateş etti.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Elinden bacağından ve bel bölgesinden yaralanan servis sürücüsü kanlar içerisinde yere yığılırken, kamyonetine binerek kaçan şüphelisi ise polis ekip ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Bursa'da yol vermeyen sürücüyü vurdu VİDEO