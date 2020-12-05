Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu

Dört aracın karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İzmir Yolu Caddesi Ataevler mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı.

Aracın yavaşlaması üzerine zinzirleme kaza meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Arkadan gelen otomobil yavaşlayan araca çarparken, aynı yöne giden iki otomobil daha kazaya karıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu VİDEO