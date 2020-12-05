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    Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu

    Dört aracın karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 11:24
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 12:06
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    Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu

    Bursa'nın İzmir Yolu Caddesi Ataevler mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı.

    Aracın yavaşlaması üzerine zinzirleme kaza meydana geldi.

    4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Arkadan gelen otomobil yavaşlayan araca çarparken, aynı yöne giden iki otomobil daha kazaya karıştı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #1

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #2

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #3

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #4

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #5

    Bursa da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu #6

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