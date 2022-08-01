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- Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. 40 yolcu tahliye edilirken, alev topuna dönen otobüsten geriye külleri kaldı.
- 01.08.2022 - 12:10
- Güncelleme : 01.08.2022 - 12:24
Bursa’nın İnegöl ilçesinden İstanbul’a yola çıkan Mahmut Fidan (40) idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Fidan, otobüsü yol kenarına çekti.
Otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi.
Otobüs alev topuna döndü
DHA’nın haberine göre; Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.
Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı VİDEO
Otobüs hurdaya döndü
Otobüs hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.