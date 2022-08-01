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    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

    İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. 40 yolcu tahliye edilirken, alev topuna dönen otobüsten geriye külleri kaldı.
    • 01.08.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 12:24
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    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinden İstanbul’a yola çıkan Mahmut Fidan (40) idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden Fidan, otobüsü yol kenarına çekti.

    Otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi.

    Otobüs alev topuna döndü

    DHA’nın haberine göre; Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs alev aldı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.

    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı VİDEO

    Otobüs hurdaya döndü

    Otobüs hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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