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Bursa Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde, İzmir yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi VİDEO



