- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da yolcu otobüsü şoförü, tırı sollarken tenteye çarptı
Bursa’da yolcu otobüsü şoförü, tırı sollarken tenteye çarptı
- İHA
- 25.08.2020 - 11:21
- Güncelleme : 25.08.2020 - 11:21
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti.
Tam tırı sollayacağı esnada mesafeyi kestiremeyen sürücü, yol kenarında bulunan bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi.
Şans eseri yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, büyük korku yaşandı.
Otobüs şoförü iş yerinin tentesine çarptı İZLE
DEMİR CAM KIRILARAK ÇIKARILDI
Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.