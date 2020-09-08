Bursa'da yolcu otobüsünün yaşlı adama çarpma anı

Yolun karşısına geçen yaya, yolcu otobüsünün çarpmasıyla park halindeki otomobilin altına uçtu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Ali G.'nin kullandığı 16 M 00078 plakalı yolcu otobüsü, cadde üzerinde yürüyen ve yolun karşısına geçmek isteyen Recep A.'ya çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINA UÇTU

Çarpmanın şiddetiyle park halindeki başka bir aracın altına uçan Recep A.'yı gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Recep A. esnafın da yardımıyla düştüğü yerden kaldırılırken, otobüs sürücüsü Ali G. de otobüsü durdurarak yaralının yanına geldi.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Recep A.'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisi yapılan Recep A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.