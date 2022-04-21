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- Bursa'da yolda bulunan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Bursa'da yolda bulunan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde açılan ve çalıların arasında bulunan çantanın içinden elbise çıktığı öğrenildi.
- 21.04.2022 - 17:59
- Güncelleme : 21.04.2022 - 18:21
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarına bırakılan çanta, paniğe neden oldu.
Çırpan Mahallesi, Stadyum Caddesi’ndeki yol kenarındaki çalıların yanına bırakılan sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi.
Bomba imha uzmanı bölgede önlem aldı
DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç geçişine kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı.
Çantadan elbise çıktı
Ekipler, sinyal karıştırıcı ile önlem aldı. Bomba uzmanının inceleyip kontrollü olarak açtığı çantadan elbise çıktı.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine cadde ulaşıma yeniden açıldı.
Bursa'da yolda bulunan şüpheli çantadan kıyafet çıktı VİDEO