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- Bursa'da yolda yürürken gördüğü bisikleti çaldı
Bursa'da yolda yürürken gördüğü bisikleti çaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste imalathanesinden bisiklet çalan zanlı kameralara yakalandı.
- İHA
- 18.09.2020 - 12:12
Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmanbey Mahallesi’nde Ali K’ye ait kereste imalathanesine gelen bir şahıs, yürüdüğü sırada gözüne kestirdiği bisikleti kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.
ETRAFI SÜZDÜ
Bisikleti çalmadan önce birkaç dakika etrafı gözleyen şahıs, sonrasında kimsenin olmamasından istifade ederek bisiklete binip gitti.
KAMERAYI HESABA KATMADI
Ancak hırsız, sokak üzerindeki kameraları hesaba katmadı. Bisikletinin çalındığını fark eden Ali K., durumu polise bildirdi.
Bursa'da bisiklet çalarken kameralara yakalandı
Kamera kayıtlarını polise teslim eden mağdur vatandaş, bir an önce bisikleti çalan hırsızın bulunarak yeni aldığı bisikletine kavuşmak istiyor.
Polis, kameralarda net bir şekilde görülen hırsızı bulmak için harekete geçti.