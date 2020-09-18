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    Bursa'da yolda yürürken gördüğü bisikleti çaldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste imalathanesinden bisiklet çalan zanlı kameralara yakalandı.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 12:12
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    Bursa'da yolda yürürken gördüğü bisikleti çaldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmanbey Mahallesi’nde Ali K’ye ait kereste imalathanesine gelen bir şahıs, yürüdüğü sırada gözüne kestirdiği bisikleti kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

    ETRAFI SÜZDÜ

    Bisikleti çalmadan önce birkaç dakika etrafı gözleyen şahıs, sonrasında kimsenin olmamasından istifade ederek bisiklete binip gitti.

    Bursa da yolda yürürken gördüğü bisikleti çaldı #1

    KAMERAYI HESABA KATMADI

    Ancak hırsız, sokak üzerindeki kameraları hesaba katmadı. Bisikletinin çalındığını fark eden Ali K., durumu polise bildirdi.

    Bursa'da bisiklet çalarken kameralara yakalandı

    Kamera kayıtlarını polise teslim eden mağdur vatandaş, bir an önce bisikleti çalan hırsızın bulunarak yeni aldığı bisikletine kavuşmak istiyor.

    Polis, kameralarda net bir şekilde görülen hırsızı bulmak için harekete geçti.

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