- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Bursa’da, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Yolda yürüdüğü sırada bir araçtan açılan ateş ile sağ bacağından vurulan Taner Bozkurt, kanlar içinde kaldı. Bozkurt’un yaralandığı yerdeki çöp konteynerinde yaklaşık 100 gram metamfetamin bulundu.
- DHA
- 08.07.2021 - 08:44
- Güncelleme : 08.07.2021 - 08:56
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde gezen Taner Bozkurt (34), tanımadığı bir araçtan çıkan kurşunların hedefi oldu.
Uğradığı silahlı saldırıda sağ bacağından vurulan Bozkurt, kanlar içinde yere yığıl.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YÜZÜNDE MORLUKLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Bozkurt’a müdahale eden sağlık ekipleri, yaralının yüzünde morluklar olduğunu gördü.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Bozkurt, ambulansa alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı.
Çöp konteynerinde yaklaşık 100 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı VİDEO