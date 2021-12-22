Bursa'da yolda yürüyen kadının burnunu kırdı

Sokak ortasında tanımadığı abla kardeşe yumrukla saldıran Mert D.'nin o anları kameraya yansıdı. Şüpheli, mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde alışverişten dönen abla kardeş, Mert D. isimli şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Kadınlardan biri burnuna aldığı hamleyle yere yığıldı, kardeşiyse çevreden yardım istedi.

SALDIRGANI MAHALLELİ YAKALADI

Olayı gören mahallenin gençleri Mert D.’yi linç etmek istedi. Cadde esnafı linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mer D.'yi gözaltına aldı.

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İLK SALDIRISI DEĞİL

Mert D.’nin daha önce de başka bir kadının arkasından yaklaşarak yumruk attığı ve kaçtığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Mert D.'nin, kısa süre önce bir diş hekimini tırnak makasıyla yaraladığı, bölgedeki bir lisede eğitim gören öğrenciyi bıçakla yaraladığı, kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

KADININ BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri burnu kırıldığı tespit edilen kadının ilk müdahalesini yaparak Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdü.

NİŞAN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Talihsiz kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı öğrenilirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.