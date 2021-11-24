Osmangazi ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Kusay Eymen U.’ya, Onur P. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde dün seyir halinde olan Onur P. (24) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Kusay Eymen U.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kusay Eymen U., ağır yaralandı. Onur P.’nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kusay Eymen U. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

7 yaşındaki Kusay U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çocuğun koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı.

Bursa’da, yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı VİDEO

