Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmek için caddeye adımını atan şahıs, karşıdan gelen arabayı göremedi. Meydana gelen kazayı çevredeki güvenlik kameraları anbean görüntüledi.

Bursa'da Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde, yine yaya-araç kazası meydana geldi.

Yaşanılan kazada kaldırımda duran 64 yaşındaki İbrahim Y., yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırladı.

O sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y.’ye sert bir şekilde çarptı.

YERE YIĞILDI

İbrahim Y., Çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Yaralanan İbrahim Y.'nin yardımına çevredekiler koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Erol K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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